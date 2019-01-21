عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو في برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، عن ممارسة الأطفال رقصة رياضية مع أحد المدرسين في مدرسة بالصين.

وعلق «أديب»: «بدلًا من جلوسهم على الكمبيوتر لفترات طويلة، ولتدريب أجسادهم عملوا رقصة للطلاب في مدرسة بالصين، ودي أول مرة استشهد بكلام بوزير تعليم مصري، لازم التعليم يبقى متعة»، لافتًا إلى حديث الدكتور طارق شوقي وزير التعليم عن المنظومة التعليمية الجديدة.

وقال إن المصريين أصحاب 7 آلاف سنة حضارة، وشيدوا الأهرامات، ولكن يجب النظر إلى الخارج والعالم، ومواكبة التطور والتكنولوجيا.

وتابع ممازحًا: «ميس ميرفت جنبهم بتعمل تمارين في الفيديو، في مدرسة الصين الابتدائية المشتركة بنين وبنات، مش بقول للمدرسين أعملوا كده بس شوفوا برة بيعملوا إيه».