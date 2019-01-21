إبراهيم عيسى لمنتقدي «الضيف»: لا يوجد عمل إنساني يخلو من العيوب

قال الكاتب والروائي إبراهيم عيسي، ومؤلف فيلم «الضيف»، إنه كان يضع في اعتباره، عند كتابته للفيلم، النقد الذي سيوجه له عند عرضه في دور السينما، متابعًا: «مفيش مقالات نقدية أدهشتني أو قدمت جديدًا أو طرحت شيئًا كان غائبًا عني أو عن المخرج هادي الباجوري أثناء العمل على الفيلم».

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «المصري أفندي»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، والذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، مساء أمس الأحد، أنه أدرك منذ اللحظة الأولى، كيف يمكن أن يتناول التفكير التقليدي النمطي الفيلم.

وتابع: «مفيش فيلم أو عمل إنساني يخلو من العيوب، لكن كنت عارف كيف يفكر هذا النوع من التلقي، والمداخل دي أنا عارفها صم، وده اختلاف طبيعي ومشروع في وجهات النظر».

وفي هذا السياق، أوضح أنه رغم انبهار النقاد بفيلم «المومياء» للمخرج شادي عبد السلام، فإن يعتبر هذا الفيلم لا ينتمي للواقع أو المجتمع المصري، متابعًا: «ده أحسن فيلم نرويجي شفته في حياتي، لا ده الصعيد ولا لغته لغة المصريين».

واستطرد أن رأيه هذا يعتبر صادمًا لما يستقر عليه النقد السينمائي في مصر، موضحًا أنه انطلاقًا من هذه الثوابت النقدية، استطاع توقع أوجه النقد التي ستوجه لفيلم «الضيف» عند كتابة أول سطر فيه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي حول شاب ينزل ضيفًا على العشاء لدى أسرة الدكتور يحيى حسين التيجاني، بدعوة من ابنته التي تحب هذا الفتى،و لكن الدكتور يعيش اسوأ أيامه بعد تعيين حراسة عليه بسبب تهديدات تلاحقه.

فيلم «الضيف»، بطولة الفنان خالد الصاوي، وأحمد مالك، وجميلة عوض، وشرين رضا، ومحمد ممدوح، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج هادي الباجوري.