الصناعات الهندسية: تخصيص 100 متر بمعرض صناع مصر لمنتجات الصعيد



كشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية عن تخصيص 100 متر مجانا لصناع الصعيد بمعرض "صناع مصر"، المقرر إقامته في الفترة من 13 إلى 16 فبراير المقبل، لإحداث التكامل بين جميع فروع القطاع والنهوض بالصناعات الهندسية في الصعيد.

وأوضح المهندس، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المعرض سيستضيف عددا من المستثمرين من بعض الدول الإفريقية مثل رواندا، غانا، كينيا، زامبيا، السنغال، بالإضافة إلى مشاركة مصانع الوجه القبلي.

وأشار إلى دعم الغرفة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مطالبا بضرورة الاستفادة من المشاركة بهذا المعرض، وذلك من خلال التعرف على الشركات التي تصنع أجزاء مغذية والتواصل مع الهيئات الحكومية، والتي تستورد بعض الأجزاء والمكونات من الخارج لعدم علمها بتصنيعها محلياً، وتعريفها بإمكانيات الصناعة المصرية في تلبية احتياجاتها.