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«البديل من أجل ألمانيا»: مراقبة الحزب يمكن أن تخيف الناخبين وتعرقل عملنا

برلين - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 20 يناير 2019 - 11:48 م | آخر تحديث : الأحد 20 يناير 2019 - 11:48 م

قال زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا "أيه إف دي" اليميني المتطرف اليوم الأحد، إن قرار وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية بوضع الحزب تحت المراقبة قد يخيف الناخبين من الحزب ويعرقل عمله .

وقال ألكساندر جولاند لشبكة الإذاعة والتليفزيون الألمانية "إيه آر دي" إن قرار الوكالة "هو بالطبع مشكلة بالنسبة للناخبين ويضع قيود" على العمل السياسي للحزب.

وتأتي الخطوة التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع، وسط مخاوف موجودة منذ فترة طويلة من أن عناصر الحزب الذي تأسس عام 2013 ودخل البرلمان منذ الانتخابات العامة الماضية، تحاول تقويض النظام الدستوري في ألمانيا.

وقال جولاند إن حزب البديل من أجل ألمانيا يدرس ما إذا كان سيستأنف ضد القرار أم لا ".

وكانت وكالة الاستخبارات قد أعلنت أنها ستتعامل مع الحزب باعتباره "حالة اختبار" ما يعني أنها ستعزز المراقبة، لكنها ستحجم عن القيام بمراقبة شاملة التي تشمل العملاء السريين وأدوات استقصاء أخرى.


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