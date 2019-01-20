رئيس هيئة قضايا الدولة يفتتح مقرا جديدا بمدينة طهطا بسوهاج

افتتح المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، مقرًا جديدًا للهيئة بمدينة طهطا محافظة سوهاج، في إطار جولته بمحافظات الصعيد.

وقال رئيس الهيئة خلال الافتتاح إن المقر الجديد سيساعد على تيسير أعمال المستشارين القائمين بالدفاع عن حقوق الدولة داخل المحافظة، من أجل تحقيق العدالة الناجزة للمواطنين، مشيرًا إلى سعي الهيئة لتوفير المناخ المناسب للعمل تيسيرا على المستشارين في إتمام أعمالهم، فى إطار الحرص علي أداء دورها الدستوري المنوط بها ووفق فلسفة تعتمد على التخصص والتنوع بإنشاء فروع ومقرات جديدة.

ومن جانبه ، قال المستشار يسري مدني الأمين العام المساعد للهيئة، في بيان اليوم الأحد، إن الافتتاح شهده الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، بالإضافة إلى وفد من الهيئة ضم المستشار محمد عبد اللطيف الأمين العام لقضايا الدولة، والمستشار سيد رياض عضو المجلس الأعلى، والمستشار بدر مجلي، رئيس المكتب الفني، والمستشار أحمد شحاتة، رئيس قطاع جنوب الصعيد بالتفتيش الفني، والمستشار أحمد خليفة، رئيس نادي مستشاري قضايا الدولة، وأعضاء مجلس إدارة النادي.