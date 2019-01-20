رئيس الوزراء يعيد تشكيل مجلس إدارة صندوق الأراضي الزراعية

نشرت الجريدة الرسمية، قبل قليل، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رقم 79 سنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الأراضي الزراعية.

ويتكون تشكيل الصندوق برئاسة وزير الزراعة، وعضوية كلا من رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة، والمستشار القانوني للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ورئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة والأملاك بالهيئة، ورئيس الإدارة المركزية للتعاون والتنمية بها أيضاً، ووكيل وزارة المالية يرشحه وزير المالية، واثنين من ذوى الخبرة في الاقتصاد الزراعي، يختارهما وزير الزراعة لمدة سنتين.

ونص القرار على أن يجتمع مجلس إدارة الصندوق مرة كل شهرين على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، في وحالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ونص القرار على أنه مع مراعاة الحد الأقصي للأجور، يصرف لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة للصندوق بدل حضور جلسات، وانتقالات بواقع 3500 جنيه عن كل جلسة، بحد أقصى اثنتا عشر جلسة سنويا.