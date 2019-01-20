أبو الغيط: القمة الاقتصادية ببيروت كانت إيجابية للغاية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة ببيروت، كانت إيجابية للغاية.

وقال أبو الغيط في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، عقب انتهاء اجتماعات القمة في العاصمة بيروت، إن هذه القمة "هي قمة المواطن العربي" لأنها تمكن المجتمعات والدول العربية، وتضع الجميع في مسار خدمة المواطن بشكل مباشر، وليس بها مسائل سياسية، وليست بها نقاط خلافية، فهي تركز على قضايا المواطن من تعليم واقتصاد بجانب دور المرأة والتشغيل وقطاع الأعمال والتكنولوجيا.

وأشار أبو الغيط إلى الجهود التي أدت إلى دقة التنظيم للقمة حتى خرجت بإعلان بيروت وبيان النازحين واللاجئين وما تضمنته من القرارات وعددها 29 قرارا.