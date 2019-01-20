مقتل 2 من عناصر داعش وإصابة 3 رجال شرطة في مواجهات غربي بيجي

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية، اليوم الأحد، بمقتل اثنين من عناصر داعش واصابة ثلاثة رجال شرطة في مواجهات غربي قضاء بيجي "220 كيلومترا شمال بغداد".

وقال المصدر إن"قوة من الفوج الأول لشرطة الطوارئ تخوض منذ عصر اليوم، مواجهات متقطعة مع عدد من عناصر داعش غربي بيجي، شمال مدينة تكريت".

وأضاف المصدر أن" عناصر داعش كانوا ينصبون كمينا على طريق بيجي- حديثة فتصدت لهم قوة الشرطة وقتلت اثنين منهم ودمرت عجلتهم".

وأوضح أن" المناوشات ما زالت جارية على الطريق قرب منخفض الثرثار لكن القوات الأمنية تسيطر على الموقف سيطرة تامة، مشيرا إلى إصابة ثلاثة من عناصر الشرطة بجروح".

ويتعرض الطريق الرابط بين بيجي بمحافظة صلاح الدين وحديثة بمحافظة الأنبار، والبالغ طوله 110 كيلومترا إلى هجمات متكررة من قبل عناصر داعش الذين مازالوا يتواجدون في المنطقة الصحراوية بين المحافظتين ومحافظة نينوى، ولم يتم تطهير المنطقة بالرغم من الهجمات المتكررة التي شنتها القوات العراقية هناك.