رئيس زيمبابوي يقطع جولته الخارجية ويعود لبلاده بسبب الأوضاع الاقتصادية

قطع ايمرسون منانجاجوا رئيس زيمبابوي، اليوم الأحد، جولته الخارجية، مقررا العودة الى هرارى التى تشهد اضطرابات منذ اسبوع احتجاجا على رفع اسعار الوقود.

وذكرت شبكة "إيه بى سي نيوز" الإخبارية الأمريكية أن منانجاجوا أرجع قراره بالعودة إلى زيمبابوي إلى الأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد، دون التطرق إلى أعمال العنف.

وكان منانجاجوا قد أعلن مؤخرا مضاعفة اسعار الوقود في زيمبابوي، مما رفع سعر الجازولين هناك ليصبح الأغلى على مستوى العالم.

يشار إلى أن رئيس زيمبابوي بدأ يوم الجمعة قبل الماضي جولته الخارجية - التى استغرقت اسبوعين - بزيارة روسيا، حيث كان من المقرر أن يختمها بالاشتراك في منتدى دافوس غير أنه قرر العودة لبلاده.