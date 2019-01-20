أكد أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي ومنتخب مصر أنه لا ينشغل بما يتردد بأن راتب حسين الشحات المنضم حديثا لصفوف الفريق يتجاوز ما يتقاضاه جميع اللاعبين.

وصرح فتحي خلال استضافته ببرنامج "نمبر وان" بقناة النهار: "تقاضي الشحات أعلى راتب في الأهلي لا يمثل لي مشكلة، لأنه لا يقلل من قيمتي، فلا أهتم بهذه النوعية من الأخبار".

وأضاف: "عندما انتقلت إلى الأهلي قادما من شيفيلد يونايتد الإنجليزي قال لي عدلي القيعي بأنه من غير الجائز أن يتجاوز راتبي ما يتقاضاه أبوتريكة لأنه نجم الفريق، وقلت حينها لا مشكلة هذا حقه، وأبوتريكة حقق بالفعل الكثير للنادي وعندما أحقق الإنجازات سأتقاضى أيضا ما أستحقه".

وبسؤاله عن تسبب صفقة انضمام صلاح محسن من إنبي في يناير 2018 مقابل 40 مليون جنيه في أزمة رواتب لاعبي الأهلي، رد أحمد فتحي: "بالنسبة لي لم أفكر في الأمر، ولكن بالتأكيد هناك لاعبون آخرون تأثروا تماما بهذه الصفقة".

يذكر أن حسين الشحات انضم للأهلي مطلع الشهر الجاري قادما من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار أمريكي.