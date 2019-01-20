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الدفاعات السورية تتصدى لغارة إسرائيلية جنوبي البلاد

أحمد العيسوي
نشر فى : الأحد 20 يناير 2019 - 1:45 م | آخر تحديث : الأحد 20 يناير 2019 - 1:45 م

أفادت وسائل إعلام سورية، بتصدي الدفاعات الجوية السورية لغاراة إسرائيلية استهدفت جنوب البلاد، وذلك حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، اليوم الأحد.


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