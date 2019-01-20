انعقاد مباحثات اللجنة الثنائية بين السودان والصين بالخرطوم

عقدت مباحثات اللجنة الثنائية بين السودان والصين، اليوم الأحد، بمقر وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالخرطوم.



ورأس الجانب السوداني موسى عمر، مدير عام وحدة تنفيذ السدود بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء، والجانب الصيني يانج وينج يانج، رئيس لجنة التعاون الدولي للإصلاح والتنمية الصينية.

وتناولت المباحثات مجالات التعاون الاقتصادي المختلفة والدخول في مشروعات جديدة بين البلدين، كما ناقش الجانبان سبل دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، وكيفية تطويرها والارتقاء بالتعاون الاقتصادي خاصة زيادة الإنتاج النفطي والزراعي والحيواني والتعدين، بالإضافة إلى المجالات الصناعية وتطوير الموانئ.

وأكد رئيس الجانب الصيني رغبة بلاده الجادة في زيادة التعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة، منوها بوضع خطة للدخول في مشروعات جديدة في السودان في مجالات النفط والتعدين والإنتاج الزراعي والحيواني.