رئيسة «النواب الأمريكي» ترفض ماتردد عن مقترح ترامب لإنهاء الإغلاق الحكومي

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رفضت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اقتراح تسوية من جانب الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقالت بيلوسي إن التقارير الإعلامية الأولية التي تفيد بأن ترامب سيوفر الحماية لبعض المهاجرين الذين لايتمتعون بوضع قانونى للإقامة فى البلاد، مقابل تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك هو أمر "غير مقبول، وبشكل إجمالي لا يمثل جهدا لحسن النية لاستعادة اليقين بشأن حياة الأشخاص".

ودعت بيلوسي إلى تمرير حزمة من مشاريع القوانين لإعادة فتح الحكومة.

تأتي تصريحات زعيمة الديمقراطيين قبيل إعلان من جانب ترامب من البيت الأبيض حول الإغلاق الحكومي.

وقالت بيلوسي: "لقد تفاخر الرئيس بإغلاق الحكومة، والآن عليه اتخاذ إجراءات لفتح الحكومة".