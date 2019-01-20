المعارضة السورية: مقتل وإصابة 25 في انفجارين بمدينة عفرين بريف حلب

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لقي خمسة أشخاص حتفهم، وأصيب أكثر من 20 آخرين، في انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة للنقل في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن " انفجارين وقعا صباح اليوم الأحد، في مدينة عفرين بريف حلب الأول استهدف حافلة ركاب قتل خلاله خمسة اشخاص على الأقل وأصيب حوالي 20 آخرين بجروح قرب دار كاوا وسط المدينة".

وأكد المصدر أن "قوات الشرطة العسكرية التابعة للجيش السوري الحر والجيش التركي قامت بتفجير عبوة ناسفة بعد أكتشافها في حافلة ركاب أخرى قرب جسر السرايا وسط المدينة بعد إنزال الركاب منها دون وقوع أي إصابات".

وأضاف المصدر "نقلت فرق الدفاع المدني الجرحى والقتلى الى المشافي والنقاط الطبية في المدينة وسط فرض طوقاً امنياً في المنطقة التي وقع بها الانفجارين".

وتشهد مدينة عفرين وريفها تفجيرات متتالية منذ سيطرة فصائل المعارضة السورية المدعومة من الجيش الحر على المدينة قبل حوالي عشرة اشهر، وغالبا تتبنى وحدات الحماية الكردية تلك التفجيرات.

وتدخل عملية غصن الزيتون اليوم الأحد عامها الثاني والتي تمت بموجبها السيطرة على منطقة عفرين وطرد وحدات الحماية الكردية منها في نهاية شهر مارس الماضي.