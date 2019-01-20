فتحى: اتحاد اليد حقق وعده بالتواجد بين الـ12 الكبار في المونديال

أكد عمرو فتحى عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد أن مجلس الإدارة برئاسة هشام نصر حقق الهدف الذى وعد به منذ قدومه بوصول منتخب مصر الأول إلى الدور الرئيسى والتواجد بين الـ١٢ الكبار فى مونديال الدنمارك و اللعب على المراكز من الأول إلى الثانى عشر.

وأضاف فتحى أن كل الأهداف التى وعد بها المجلس فى جلسة وزير الرياضة أثناء تقديم المدير الفنى الجديد ديفيد ديفيز فى وزارة الرياضة تم تحقيقها حتى الآن بداية من حصول الشباب و الناشئين على لقب أفريقيا للإعداد إلى كأس العالم 2021 بمصر مرورا بوصول الفراعنة الكبار إلى الدور الرئيسى فى المونديال.

وأشار فتحى إلى أن الاتحاد هدفه المقبل الحصول على لقب أمم إفريقيا القادمة بتونس و المؤهلة إلى اولمبياد طوكيو 2020 .