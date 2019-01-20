الجيش الإسرائيلي يعترض قذيفة سورية على مرتفعات الجولان المحتلة

اعترض الجيش الإسرائيلي قذيفة تم إطلاقها من سورية على مرتفعات الجولان المحتلة، اليوم الأحد، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلان وسائل إعلام حكومية سورية عن قيام إسرائيل بشن هجوم جوي في وقت سابق على دمشق.

وأوضح الجيش أن منظومة "القبة الحديدية" للدفاع الجوي اعترضت القذيفة، ولم يرد تعليق فوري من دمشق.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على تقارير سابقة بالتصدي للدفاعات الجوية السورية لهجوم جوي إسرائيلي على جنوب العاصمة.

ومع ذلك، وفي تأكيد ضمني للضربة الجوية، تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للموضوع خلال زيارة دبلوماسية إلى تشاد.

وجاء في بيان مصور أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لدينا سياسة دائمة وهي إلحاق الضرر بتحصينات إيران في سورية وإلحاق الأذى بأي شخص يحاول أن يؤذينا، وهذه السياسة لا تتغير سواء كنت في إسرائيل أم كنت في زيارة تاريخية لتشاد، هذا سياسة دائمة".

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر عسكري قوله إن القوات السورية "نجحت في مواجهة العدوان الإسرائيلي وحالت دون تحقيق أي من أهدافه".

وكان مصدر عسكري سوري قال لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن الطيران الإسرائيلي استهدف في وقت سابق اليوم مطار دمشق الدولي بـ5 صواريخ على الأقل، مؤكدا أنه تم اعتراض وتدمير جميع هذه الصواريخ.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، أن عشرات الصواريخ، يُعتقد أن طائرات إسرائيلية أطلقتها، قد استهدفت ضاحية بجنوب العاصمة بدمشق.

ومن شأن ذلك أن يكون أول هجوم إسرائيلي داخل سورية التي مزقتها الحرب خلال ساعات النهار، إذ أن الضربات الجوية السابقة كان يتم شنها ليلا.

ومنذ أن أعلنت الولايات المتحدة عزمها سحب قواتها من سورية، أعلنت إسرائيل مرارا أنها لن تتسامح مع أي محاولة إيرانية لتعزيز وجودها عسكريا في البلاد.