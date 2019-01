صابرين لـ«الشروق»: فخورة بالمشاركة فى إعادة أم كلثوم للوقوف على المسرح بعد 44 عامًا

View this post on Instagram

.. قبل عدة أشهر انتشرت أخبار عن نية #السعودية إقامة حفل غنائي ضخم في مطلع 2019 هو الأول من نوعه لكوكب الشرق أم كلثوم ، وذلك باستخدام تقنية الهولوغرام والتي هي عبارة عن طيف من الألوان يمكن العبور من خلاله دون التأثير عليه أو التأثر به مع إمكانية تفاعل هذا الطيف باللمس حيث تتغير خصائصه وشكله ومكانه عند احتكاكه بأي جسم آخر عن طريق استخدام الهواء بموجات فوق الصوتية ليظهر لنا الطيف وبرغم التزام الجهات المعنية الصمت تجاه تلك الشائعات في ذلك الوقت والتي تم تكذيبها من قبل مختصين وصحفيين كبار إلا أن الإعلان عن تاريخ الحفل مؤخراً ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة أثارت فضول الجميع من كافة أنحاء الوطن العربي حيث تترقب الوسائل الإعلامية الكبرى الحدث باهتمام خاصةً وأن المهرجان بحد ذاته ضخم ومهم جداً ولذلك هناك ثقة بأنه سيكون حدث استثنائي ولن يتم تقديمه إلا في أفضل صورة ممكنة التحضيرات للحفل تفوق توقعات الجميع حيث أن ظهور أم كلثوم بتقنية الهولوجرام لن يتم بشكل ارتجالي أو بناءً على صورها العالية الجودة القليلة جداً ولكن اعتماداً على أقرب شخصية حقيقية جسدت شخصية أم كلثوم وارتبطت ضمنياً بها في ذهن المشاهدين وهي الفنانة الكبيرة #صابرين والتي جسدت شخصية أم كلثوم وسيرة حياتها عام 1999 وحققت نجاحاً منقطع النظير مقتنصة العديد من الجوائز على مستوى الوطن العربي بسبب هذا الدور حيث تعكف الشركة القائمة على مشروع تجسيد أم كلثوم بتقنية الهولوجرام والتي تعتبر صاحبة الفكرة من الأساس على جلب شخصية كوكب الشرق على المسرح من خلال الوجود الحي للفنانة صابرين والتي يتم حالياً أخذ كافة مقاساتها وتعابيرها وأبعاد تحركاتها أثناء تقليدها طريقة غناء شخصية أم كلثوم بدقة في كواليس عالية السرية وهي موصولة بأجهزة عالية الدقة لنسخ كافة حركاتها وتفاعلاتها وتطبيقها لاحقاً بحذافيرها على المسرح أثناء الحفل الذي سيتم نقل فعالياته عالهواء مباشرة عبر قناة #mbc التي سوف تقوم بنقل فعاليات الحفل بصفة حصرية عبر شاشتها @sabrienofficial #يحيى_جان #yehia_gan