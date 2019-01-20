الحوثييون: 3 قتلى في غارات مكثفة للتحالف على صنعاء اليمنية

أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان في حكومة جماعة أنصار الله الحوثية باليمن، اليوم الأحد، عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين، بغارات جوية مكثفة لطيران التحالف الذي تقوده السعودية، استهدفت العاصمة صنعاء، الليلة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) نسخة منه اليوم، إن "طيران تحالف العدوان، استهدف الليلة الماضية، العاصمة صنعاء بأكثر من 24 غارة جوية دمرت منشآت حيوية واقتصادية حكومية وخاصة ومنازل مواطنين سقط على إثرها ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى في أوساط المواطنين وحراس هذه المنشآت".

وأضافت أن" القصف أدى إلى خسائر مادية ومأساوية، وأصاب عشرات الآلاف من الأطفال والنساء القاطنين في العاصمة، بخوف ورعب جراء صوت الطائرات والصواريخ والانفجارات".

واستنكرت ما وصفته بـ "الصمت المخزي والمستمر وطويل الأمد الذي تعيشه أروقة الأمم المتحدة وعدم قيامها بواجبها الإنساني والقانوني تجاه 30 مليون يمني يعيشون أربعة أعوام إبادة جماعية من قبل التحالف".

ودعت المجتمع الدولي أن "يضطلع بمسؤوليته الإنسانية تجاه الشعب اليمني المضطهد منذ 4 أعوام".

وشن طيران التحالف في وقت متأخر الليلة الماضية سلسلة غارات مكثفة على مواقع عسكرية للحوثيين قريبة من الأحياء المدنية، ما تسبب في حالة من الرعب لدى السكان، وفقا لشهود عيان.

وجاءت الغارات الجوية، بعد ساعات من إعلان التحالف بقيادة السعودية، عن انطلاق عملية عسكرية نوعية، في صنعاء الخاضعة لسلطة الحوثيين، لاستهداف شبكة متكاملة لقدرات الطائرات بدون طيار ومرافقها اللوجستية.