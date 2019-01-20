تنظر محكمة أكتوبر اليوم الأحد برئاسة المستشار محمد حسين عامر، أولى جلسات محاكمة مشرفة وسائق أتوبيس مدرسة خاصة لاتهامهما بالقتل الخطأ والذي تسبب في دهس الطفلة مليكة أثناء توصيلها لحضانة مدرسة خاصة.



الجدير بالذكر أن نيابة أكتوبر أول بإشراف المستشار مدحت مكي، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، كانت قد أحالت مشرفة وسائق أتوبيس مدرسة خاصة بعد توجيه تهمة القتل الخطأ لهما والذي تسبب في دهس الطفلة مليكة أثناء توصيلها لحضانة مدرسة خاصة بمنطقة أكتوبر بأتوبيس المدرسة قيادة المتهم الثاني.



وشمل أمر الإحالة توجيه تهمة القتل الخطأ للمتهمين الاثنين بسبب إهمالهم في آداء مهام وظيفتهم والتسبب في دهس الطفلة أسفل عجلات الأتوبيس الخاص بالمدرسة.



وكانت الأجهزة الأمنية بمنطقة السادس من أكتوبر قد تلقت بلاغا في وقت سابق من والد الطفلة مليكة البالغة من العمر 3 أعوام ونصف، بوفاة ابنته دهسا أسفل عجلات أتوبيس المدرسة الخاصة التي تدرس بها أثناء إيصالها للمنزل، متهما مشرفة المدرسة والتي تتولى توصيل الطلاب لمنازلهم وسائق الأتوبيس بالإهمال.



فيما قال أحمد صبحي، في حديثه لـ"الشروق" عقب الحادث، إن مليكة تبلغ من العمر 3 أعوام ونصف وتذهب مع شقيقها عبد الرحمن إلى مدرسة الرضوى الحديثة التابعة لإدارة أكتوبر التعليمية كـ "مستمعة"، حيث إن شقيقها في مرحلة رياض الأطفال، مؤكدا أنه اشترك في أتوبيس المدرسة للطفلين عبد الرحمن ومليكة، ومعه ما يثبت ذلك من إيصالات خاصة بذلك.



وأضاف والد الطفلة مليكة، أن الأتوبيس يصطحب الطفلين للمدرسة والتي ينفصل فيها طلاب المراحل الابتدائية عن الحضانة، مشيرا إلى أن عبدالرحمن نجله في مرحلة الحضانة، وأن يوم الحادث أوصل أتوبيس المدرسة الطفلين للحضانة، وأمام باب المدرسة نزل عبدالرحمن وتبعته مليكة إلا أن المشرفة لم تتصطحبهم للحضانة وتركت الطفلين يغادران الأتوبيس بمفردهما.



ولفت والد المجني عليها أن الطفلة مليكة أثناء مرورها أمام الأتوبيس بعد أن مر شقيقها تحرك سائق الأتوبيس دون أن ينتبه لوجود الطفلة أمام الأتوبيس أو ينتظر مرورها خلف شقيقها ما تسبب في دهسها أسفل عجلات الأتوبيس، فتم تحرير محضرًا بالواقعة يحمل رقم 29 لعام 2019 بقسم أكتوبر أول، وقدم والد الطفلة فيديو لدهس الطفلة فأمرت النيابة بإشراف المستشار مدحت مكي، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.