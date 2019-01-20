وزير القوى العاملة يسلم 1444 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بالمنيا

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ المنيا اللواء قاسم حسين، 1444 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة.

جاء ذلك على هامش فعاليات ملتقى "توظيف الشباب" بالصالة المغطاة باستاد المنيا الرياضي، والذي يوفر 12 ألف فرصة عمل للذكور والإناث، بحد أدنى في الأجر 1200 جنيه، وأقصى 7000 جنيه، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة"، بحضور مدحت الغمراوي مدير مدرية القوي العاملة وقياداتها بالمحافظة.

وقال الوزير "إنه بعد إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية هذه الفئة سارعت الوزارة بإطلاق حملة "حماية" لتسجيل حصر 2.5 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة" ، مضيفا أن هذا الحصر يمثل عينة جيدة لوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهذه الفئة من العمال، وذلك بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية والتنظيم النقابي المصري، التي تُعني بالعمالة غير المنتظمة.

وتابع "أن القوى العاملة كانت وما زالت الجهة الوحيدة في مصر التي تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار، وتضعهم دائمًا نصب أعينها"، مشيرًا إلى أن الوزارة حاولت مرارًا وتكرارًا وضع عملية لحصر هذا الفئة من العمال، إلا أنها كانت تعتبر أرقامًا هزيلة لا تعبر عن الواقع بخلاف ما تم حاليا من حصرها من خلال حملة حماية.