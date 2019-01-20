نيفين جامع: الجمعيات الأهلية من أهم مصادر تمويل المشروعات الصغيرة

قالت الدكتورة نيفين جامع، رئيس الجهاز التنفيذي للشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إن الجمعيات الأهلية، تعد من أحد أهم مصادر لتمويل المشروعات، واستنكرت جامع الوضع بالسويس، مشيرة إلى أن عدد الجمعيات الحاصلة على رخصة الرقابة المالية في السويس لا يتجاوز أصابع اليد.

وأضافت أن الشباب المقبل على تنفيذ مشروعات يخشى دائما من خطوة القرض، إلا أن إدارة الجهاز حريصة على تعظيم عوامل التنمية وتأهيل أصحاب المشروعات وتأهيلهم معنويا ودعمهم بالدورات التدريبية، والخبرات التسويقية لتوزيع منتجاتهم.

وأضافت رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن الجهاز يقدم الدعم المادي من خلال عدة روافد بهدف مساعدة الشباب على تنفيذ أفكار مشروعاتهم.

جاء ذلك خلال كلمة "جامع" في مؤتمر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت شعار"طريقك أفضل إلى المستقبل" بحضور اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ونواب السويس والقيادات التنفيذية، ومئات الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة، والمقبلين على تنفيذ المشروعات.

وأضافت رئيس جهاز دعم المشروعات، أن التمويل يقدم من خلال عدة محاور، أولها التمويل المباشر للعميل من فرع الجهاز في المحافظات، وتمويل العميل صاحب المشروع من البنك، وهناك 25 فرع لبنوك في السويس، مع تذكية صاحب المشروع ودعمه بالمعلومات والخبرات التي تكفل له نجاح مشروعه مع متابعته خلال التنفيذ.

وأشارت إلى أن التعاون مع الجمعيات الأهلية في صعيد مصر وفر دعم جيد للمشروعات متناهية الصغر، خاصة السيدات العاملات واللاتي تدير مشروعات صغيرة في منازلها، واللاتي تمتعن أيضا بخدمات تسويقية لمشروعاتهم.

واستطردت، بأن السويس تتمتع بإمكانيات واعدة، ما يدفع بضرورة تقدم الجمعيات الأهلية واتخاذ خطوات فعالة للحصول على رخصة الرقابة المالية.

ولفتت رئيس جهاز دعم المشروعات، إلى أنه عندما يستوفي الشاب المتقدم للمشروع جميع الإجراءات المطلوبة، فضلا عن جديته يحصل على التمويل، فالجهاز الذي أنشاته الدولة يهدف في المقام الأول لدعم الشباب وفكر العمل الحر.

وذكرت "جامع" أن مسابقة مشروعك في السويس، تقدم لها عدد محدود من الشباب رغم أنها تدعم الشباب ماديا لإقامة مشروعه وتوفر له مكان لإقامة المشروع.

وتابعت: "المسابقة كان الهدف منها ألا نعطي قروضا فقط، وإنما أيضا نشارك ونوفر المكان والدعم المادي، على الرغم من ذلك العدد المتقدم كان قليل لا يرضي طموحنا، خاصة بما تتمتع به السويس من مقومات تميزها عن محافظات أخرى".