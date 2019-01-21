رئيس بعثة منتخب اليد: واجهنا سوء حظ أمام النرويج

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أشاد مؤمن صفا رئيس بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد بالدنمارك، بمستوى الفريق اليوم الأحد رغم الخسارة أمام النرويج ضمن الجولة الأولى من الدور الرئيسي لكأس العالم المقام بألمانيا والدنمارك حتى 27 يناير الجاري.

وقال صفا في تصريحات إعلامية اليوم الأحد: " الفريق قدم مباراة جيده أمام النرويج ولكن واجهنا سوء توفيق".

وأضاف : " فارق الأهداف أصبح أكبر بعد طرد كريم أيمن، المنافس تفوق علينا بأربعة اهداف في الدقائق الأخيرة ".

وتابع: "فارق الأهداف معقول، والنرويج من المنتخبات القوية التي تمتلك سرعات كبيرة".

وأوضح: "في حالة تساوي النقاط بين منتخبنا وأي منافس أخر، سيتم الاحتكام لفارق الأهداف."

واختتم: "منتخب الدنمارك هو المرشح الأول لفوز بكأس العالم".