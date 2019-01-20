جهود مباحث التموين خلال 24 ساعة: ضبط كميات من البقول والعصائر غير الصالحة للاستهلاك

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة خلال 24 ساعة، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية المختلفة في تحقيق العديد من النتائج.

وفي إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومخازن السلع والمواد غير المرخصة، وضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجاري، شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. أسفرت جهودها عن ضبط 136 قضية تموينية متنوعة.

وتم ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية - بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية (بقوليات) قدرها ( 1 طن ) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لإنتهاء تواريخ الصلاحية في شهر يوليو عام 2018، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية - بدائرة قسم شرطة أول أسوان.. لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (1,291 عبوة "عصائر – قشدة " غير صالحة للاستهلاك الآدمي لإنتهاء تواريخ الصلاحية في شهر نوفمبر عام 2018 وبعضها مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

كما ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأدوات الكهربائية - بدائرة قسم شرطة القطامية لإنتاجه وتصنيعه كميات كبيرة من الأدوات الكهربائية المغشوشة والمقلدة للعلامات التجارية لكبرى الشركات مستخدما فى عملية التصنيع خامات رديئة من المخلفات (النحاس) سابقة الإستخدام ومجهولة المصدر، وضبط كميات قدرها ( 226,000 ألف قطعة وعبوة مستلزمات إنتاج "نحاس- عبوات فارغة- إستيكرات" – 84,464 ألف قطعة أدوات كهربائية مغشوشة منتج نهائى - مدون عليها علامات تجارية مقلدة ) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.