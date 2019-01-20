حكمت كرازي: الانتقال السلمي للسلطة يصب في مصلحة أفغانستان

قال نائب وزير الخارجية الأفغاني السابق حكمت خليل كرزاي، اليوم الأحد، إن الانتقال السلمي للسلطة هو أمر يصب في مصلحة أفغانستان، وأضاف: "يتعين علينا جميعًا المشاركة في الانتخابات المقبلة".

وقال كرزاي، في بيان نشره على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه فضل اختيار السلام على تدشين الحملات الانتخابية، مؤكدًا فشل السياسات الراهنة في تحقيق الاستقرار والرخاء للدولة الأفغانية، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية.

وأضاف "لقد اتخذت قرارًا بأن أكرس تركيزي على السعي لتحقيق السلام"، مؤكدا التزامه ببذل الجهود التي قد تساعده لتحقيق هذا الهدف النبيل، موضحًا أن بلاده لا يمكنها فقدان المزيد من أبنائها"،

وأعرب عن حزنه إزاء فشل السياسات الراهنة للدولة في تحقيق السلام والاستقرار، اللذين تستحقهما أفغانستان، وقال "إن تدشين حملات انتخابية أخرى ليس كافيا، فلن نستطيع أن نأمل في تطوير البلاد بدون إرساء السلام الدائم".

يشار إلى أن انتخابات الرئاسة الأفغانية سيتم إجراؤها العام الحالي، وقررت مفوضية الانتخابات الأفغانية تأجيلها 3 أشهر لتتم في يوليو المقبل بدلا من أبريل المقبل.