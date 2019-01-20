يرى أحمد فتحي أن زميله السابق بصفوف الأهلي عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز لم يخطئ في أزمة توقيعه للزمالك العام الماضي قبل التراجع وتجديد عقده مع القلعة الحمراء قبل صدور قرار من إدارة النادي الأهلي ببيعه.

وقال فتحي خلال استضافته ببرنامج (نمبر وان) بقناة (النهار): "السعيد لم يخطئ، بل فكر في الأمر بزاوية معينة، الموقف لم يكن ظريفا، لا أقصد عبد الله بل المشهد بالكامل".

وأضاف: "لم أفكر في التوقيع للزمالك، بالطبع حزنت من هتاف جماهير الأهلي ضدي، لأنني لم أفعل شيئا أو أساوم النادي ولا ألعب بكلام على وتر الجماهير، للأسف هناك رسائل تصل للجماهير دائما بأن اللاعب هو من يفكر في الرحيل عن النادي".

وتابع: "لم توجد مشكلة في تجديد عقدي بل رحبت بالتوقيع لموسمين أو ثلاثة، فالنادي يحتاجني حاليا وبعد موسمين قد يقول لي شكرا، لن أتحدث عن النادي بطريقة سيئة مهما حدث".

وأشار: "بالطبع أريد الاعتزال في الأهلي، أحب النادي جدا، ولدينا جمهور من أقوى الجماهير ونفتقده بالطبع في المباريات".

وأتم أحمد فتحي: "تلقيت عرضين من أهلي جدة بطلب من كريستيان جروس ومحمد عبد الشافي تحدث معي قبل كأس أمم إفريقيا 2017، وفي الموسم الماضي رفضت إدارة النادي عرضا آخر من الشباب السعودي ولم أتحدث.. كل ما أطلبه التقدير فقط".