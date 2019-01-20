هيئة السكك الحديدية تدفع بقطارات إضافية خلال إجازة نصف العام

أعلن رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس أشرف رسلان، بدء تشغيل القطارات الإضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسى إعتبارا من يوم 23 يناير الجاري حتى يوم 15 فبراير المقبل؛ وذلك بهدف استيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب، ومساهمة من الهيئة في تنشيط السياحة الداخلية بمدن الوجه القبلي.

وقال رسلان، في تصريحات له اليوم الأحد، إنه تقرر تشغيل 6 قطارات مكيفة إضافية من القاهرة إلي أسوان والعكس، تتيح حوالى خمسة ألاف مقعد يوميا بإجمالي 115 ألف مقعد خلال الفترة المذكورة، بالإضافة إلى عربات علاوة علي بعض القطارات درجة أولى وثانية تتيح حوالي 800 مقعدا يوميا بإجمالي 18.500 ألف مقعد خلال الفترة المذكورة، وذلك بالإضافة إلى القطارات الموحودة يوميا طبقا لجداول التشغيل.

وأكد رئيس الهيئة أن القطارات الإضافية التي سيتم تشغيلها تحمل أرقام 1936 /1937، 1938 / 1939، 2014 / 2015 بين (القاهرة / أسوان) والعكس يومياً حيث يقوم القطار رقم 1936 من القاهرة الساعة 18.35 مساءً ليصل أسوان الساعة 7.20 صباح اليوم التالي، وينطلق القطار الثاني برقم 1937 من أسوان الساعة 14.45 مساءً يصل القاهرة الساعة 2.40 صباح اليوم التالي.

وتابع: أن القطار رقم 1938 يقوم من القاهرة الساعة 23.15 مساءً يصل أسوان الساعة 11.25 صباح اليوم التالي ، وينطلق القطار رقم 1939 من أسوان الساعة 19.00 مساءً يصل القاهرة الساعة 7.15 صباح اليوم التالي .

وأشار رسلان إلى أن قطاري أرقام 2014 / 2015 بين (القاهرة - أسوان) والعكس يعدوا ضمن القطارات المخصص الحجز عليها خلال إجازة نصف السنة الدراسية لتلبية رغبات المسافرين من شركات السياحة والجامعات والهيئات المختلفة، مضيفاً أنه تقرر أيضا زيادة إضافة عربات علاوة على بعض القطارات تصل إلى 14عربة يوميا.

وشدد على نوابه بضرورة الإهتمام بعمل الصيانة اللازمة لجميع القطارات قبل سفرها لتفادى أي أعطال أثناء الرحلة، مؤكداً على ضرورة جودة الخدمة المقدمة للركاب من انتظام المواعيد ونظافة القطارات، وكذا توافر عناصر السلامة والأمان داخل القطارات.