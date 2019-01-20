ضبط 17 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر في الإسكندرية



تمكنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، من ضبط تاجرين مقيمان في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية؛ لحيازتهما 17 ألف علبة سجائر مختلفة الأنواع، مجهولة المصدر وغير خاضعة للفحص الصحي والإشعاعي الجمركي وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها.

ووفقا بيان أمني، اليوم الأحد، فإن ذلك جاء في أعقاب معلومات وردت للشرطة، أكدتها تحريات إدارة شرطة التموين، تفيد اعتزامهما توزيع الكمية على التجار في منطقة العامرية، فتم تحرير محضر جنح قسم شرطة أول العامرية تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.