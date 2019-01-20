الرئيس النمساوي يستقبل غدا رئيس وزراء ماليزيا

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يستقبل الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين غدا الاثنين الدكتور مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزيا، والذي يبدأ زيارة رسمية إلى النمسا.

وقالت مصادر فى قصر الرئاسة النمساوية "هوفبورج" اليوم إن مباحثات فان دير بيلين ومهاتير محمد ستتناول العلاقات بين البلدين وعددا من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويلتقى مهاتير محمد غدا مع المستشار النمساوي سباستيان كورتس، كما يعقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا.

ومن المقرر أن يزور رئيس وزراء ماليزيا المقر الأوروبي للأمم المتحدة فى فيينا بعد غد الثلاثاء، ويعقد مؤتمرا صحفيا حول الجهود الدولية ودور الامم المتحدة فى مكافحة الفساد.