نابولي ينتزع فوزا صعبا من لاتسيو في الدوري الإيطالي

انتزع فريق نابولي فوزا صعبا من ضيفه لاتسيو 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

و شهدت نفس الجولة أيضا فوز أتالانتا على فروسينوني 5 / صفر، وتعادل سامبدوريا مع فيورنتينا 3 / 3،وتعادل سبال مع بولونيا 1/1 ،وكالياري مع إمبولي 2/2.

وسجل هدفي نابولي خوزية كاييخون وأركاديوز ميليك في الدقيقتين 34 و37 ، فيما سجل هدف لاتسيو شيرو إيموبيلي في الدقيقة 65.

واضطر فريق لاتسيو لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد فرانشيسكو أتشيربي في الدقيقة 70.

ورفع نابولي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثاني، بفارق ست نقاط خلف يوفنتوس، المتصدر والذي يواجه كييفو فيرونا غدا الاثنين، فيما توقف رصيد لاتسيو عند 32 نقطة في المركز الخامس.

يذكر أن هذا الفوز هو الخامس عشر لنابولي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الهزيمة هي السادسة لفريق لاتسيو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في خمس.