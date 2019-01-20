تعاقد نادي بتروجت رسميًا مع حمادة طلبة مدافع فريق بيراميدز لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ووقع اللاعب على العقود خلال الجلسة التي جمعته بحمادة أنور مدير الكرة بالنادي البترولي.

وكان طلبة قد طلب الرحيل عن بيراميدز في فترة الانتقالات الحالية في ظل عدم مشاركته في المباريات بصورة أساسية، وتم رفع أسم اللاعب اليوم من قائمة فريقه لينضم إلى بتروجت.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق البترولي غدًا استعدادا للقاء الإسماعيلي المقبل المقرر له يوم الخميس في الدوري، على ملعب جهاز الرياضة العسكري.