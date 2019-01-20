هيئة صحية تابعة للمعارضة السورية: تعليق ألمانيا للمساعدات في إدلب سيقود لـ «كارثة»

قال مسؤول بمديرية صحة إدلب التابعة للمعارضة السورية، اليوم الأحد، إن تعليق ألمانيا للمساعدات في محافظة إدلب، التي تخضع مناطقها إلى حد كبير لسيطرة جماعة منتمية لتنظيم القاعدة، سيؤدي إلى "كارثة".

وكانت وزارتان ألمانيتان علقتا جزئيًا المساعدات إلى إدلب، بعد أن انتزعت هيئة تحرير الشام المنتمية للقاعدة السيطرة على مناطق واسعة من المنطقة من جماعة معارضة متناحرة معها، أوائل الشهر الجاري.

وقال الطبيب مصطفى العيدو، من مديرية صحة إدلب إن: "الوضع في إدلب سيء للغاية"، مضيفًا أن: "قرار تعليق المساعدات إلى القطاع الصحي سيؤدي إلى كارثة إنسانية".

وتابع: "رسالتنا هي الإبقاء على القطاع الصحي بعيدًا عن التغييرات الخارجية، والداخلية والاستمرار في مساعدة السكان".