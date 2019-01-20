4 حملات إزالة لمخالفات بناء وهدم «شرق وسط» الإسكندرية

شنت أجهزة الأمن تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، 4 حملات أمنية مكبرة، استهدفت التصدي للبناء المخالف في المهد، في نطاق أقسام شرطة «أول وثانِ المنتزه، ووسط» في الإسكندرية.

والحملة الأولى استهدفت حي أول المنتزه، حيث تم تسليم مقاول الهدم أعمال بناء أساسات في مهد البناء بعزبة فرعون أسفل الكوبري الدولي، بحضور رئيس حي أول المنتزه، ولجنه الإزالة المكونة من إدارات «الشؤون القانونية، والمشروعات، والتنظيم، والمتابعة الميدانية، وأشغال الطريق والإعلانات، ووحدة الإزالة».

بينما الحملة الثانية فقد شارك فيها سكرتير عام حي أول المنتزه، حيث تسلم مقاول الهدم قرار الإزالة رقم 24 لسنة 2019 والصادر بحق العقار المكون من دور أرضي و9 طوابق علوية، ويعلوهم أعمده الدور العاشر الكائن في شارع عزبة البحر، خلف نادي شباب محسن بطريق خورشيد، وتم تكسير وأزاله أعمده الطوابق: العاشر والتاسع والثامن علوي، وهي عبارة عن هيكل خراسانية ومبانِ.

وجاءت الحملة الثالثة في نطاق قسم شرطة ثانِ المنتزه، حيث تم إيقاف أعمال بناء سور «بدون ترخيص» في عزبة الماكينة، والتحفظ على كمية من الطوب، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال المخالفة، من جانب إدارة أشغال الطريق، وتحت إشراف رئيس حي ثانِ المنتزه.

وأخيرًا استهدفت الحملة الرابعة إيقاف الأعمال المخالفة بأحد المحال التجارية في ٤١ شارع النبي دانيال، التابع لحي وسط، حيث استغلت حصولها على رخصة إشغال الطريق لعمل فاترينات في أعمال هدم للجدران من الداخل، كما توجهت الحملة لـ10 شارع محمود عزمي، و17و19 شارع طلعت حرب في محطة الرمل، لإيقاف أعمال الهدم الجارية لتخطيها للرخصة الممنوحة، وتحرر محضر بالواقعة.