الشرطة العراقية: حرق وتدمير مقرين لتنظيم داعش وتفجير عبوات ناسفة في سامراء

أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الأحد، عن حرق وتدمير مقرين لتنظيم "داعش" الإرهابي وتفجير عبوات ناسفة تحت السيطرة في سامراء.

وذكرت قيادة قوات الشرطة الاتحادية العلاقات والإعلام - في بيان أوردته قناة "الإخبارية" العراقية - أن قوة من اللواء 13 "فق٤" شرعت بتفتيش جزيرة حويجة مسيرة داخل نهر دجلة في قضاء سامراء، مما أسفر عن حرق وتدمير مقرين وتفجير العبوات تحت السيطرة.

وكان مركز الإعلام الأمني العراقي قد أعلن في وقت سابق عن تدمير أوكار لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بمساعدة من طيران الجيش في عملية تفتيش في محافظة كركوك.