البعثة الأممية إلى ليبيا تدين مقتل مصور صحفي ومدنيين في اشتباكات جنوبي طرابلس

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "بشدة"، اليوم الأحد، مقتل مصور صحفي وعدد من المدنيين جراء الاشتباكات العنيفة التي شهدتها الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية.

وقالت البعثة، في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، إن وفاة المصور الصحفي محمد بن خليفة شكلت فاجعة أليمة لليبيين والجسم الإعلامي في ⁧ ليبيا، واعتبرتها "نموذجًا للاعتداءت المتكررة التي يتعرض لها الصحفيون، الذين كثيرًا ما يدفعون أرواحهم ثمنًا خدمة للحقيقة"،بحسب موقع "بوابة الوسط".

وشددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أن "حماية المدنيين والإعلام أمر أساسي".

ونبهت إلى أن "الاعتداء المباشر أو غير المباشر على المدنيين قد يشكل جريمة حرب"، وجددت التأكيد على "التزامها بالدفع نحو محاسبة الجناة بالكامل".

وشهدت الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، منذ الأربعاء الماضي، توترًا أمنيًّا تطور إلى اشتباكات عنيفة بين مسلحين تابعين لـ"اللواء السابع مشاة" القادم من ترهونة، و"قوة حماية طرابلس" ، التي تضم المجموعات المسلحة الرئيسة في العاصمة، أسفرت عن مقتل 16 شخصًا أغلبهم عسكريون وإصابة نحو 65 آخرين.