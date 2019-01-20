كشف أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي كواليس عدم انضمامه للمنتخب في بداية عهد المدرب السابق، هيكتور كوبر.

وقال فتحي خلال استضافته ببرنامج "نمبر 1" بقناة "النهار": "تعرضت لهجوم شديد عند عودتي للأهلي بعد عام في الدوري القطري، وطالبني الكثيرون بالاعتزال لأنني لم أعد قادرا على الركض واتهامي بالفشل في الكرات العرضية والتسديد بعيدا عن المرمى، كما أنني كنت متأثرا من عدم انضمامي لصفوف المنتخب في هذه الفترة، مما أثر على أدائي".

وأضاف: "في هذه الفترة كان كوبر يضم 10 لاعبين أساسيين من الأهلي بالبدلاء، ولا يتم استدعائي، لدرجة أن شريف إكرامي وحسام غالي قالا لي في الجيم الخاص بالنادي الأهلي أثناء أحد التدريبات (لن تنضم للمنتخب لأن كوبر لا يحبك)، ولكنني قلت لهم سأنضم وأشارك في بطولة الأمم الإفريقية 2017".

وواصل: "أحب المنتخب كثير فهو حالة خاصة إلا أنه طوال مسيرتي كنت لا أشارك في التصفيات على مدار 3 دورات متتالية، بسبب الإصابة في الغضروف ووتر أكيليس إضافة إلى إصابات أخرى، ثم أشارك في النهائيات".

كما تطرق اللاعب المخضرم للحديث عن تجربة احترافه في الدوري الإنجليزي بقميص هال سيتي، قائلا: "كنت مندهشا للغاية من قوة العلاقة بين ستيف بروس وأحمد المحمدي، لدرجة دفعتني للاستفسار من المحمدي (هل أنت متزوجا بابنة بروس؟)".

وأوضح أحمد فتحي: "كنت أتدرب بمنتهى القوة والجدية، ثم أفاجأ بمشاركة المحمدي في المباريات الرسمية رغم غيابه أسبوعين كاملين بسبب إجازة الزواج".

وأشار إلى أنه تحدث مع المدرب الإنجليزي، وقال له: "لقد ضحيت كثيرا وتنازلت عن مستحقات مالية للأهلي من أجل فرصة للاحتراف والمشاركة بانتظام مع هال سيتي، كما أنني كنت أتدرب بمنتهى القوة والجدية بصرف النظر عن مشاركتي في المباريات من عدمه".

كما استعاد أحمد فتحي ذكريات انتقاله إلى شيفيلد يونايتد الإنجليزي، قائلا: "حينها كان حسام غالي محترفا بصفوف توتنهام، وعندما أبلغته براتبي، عنفني بشدة وقال لي لماذا لم تخبرني قبل التوقيع، كنت أشبه بمن يلعب لفريق مجانا، وهبط الفريق في نهاية الموسم، وإذا كان لدي وكيل أعمال مميز، لربما انتقلت إلى خطوة أفضل".