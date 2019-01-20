بتروجت يضم صيام وعفيفي من بيراميدز

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أنهى مسؤولو نادي بتروجت إجراءات التعاقد مع إسلام صيام مدافع فريق بيراميدز لمدة ثلاثة مواسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ووقع اللاعب على عقود إنتقاله خلال الجلسة التي جمعته بحمادة أنور مدير الكرة بالنادي البترولي.

وفي نفس الوقت حصل بتروجت على توقيع أحمد عفيفي صانع ألعاب بيراميدز، على أن ينهي النادي البترولي إجراءات ضم اللاعب خلال الفترة الحالية.

ومن المقرر أن ينتظم إسلام صيام في تدريبات الفريق البترولي غدا استعدادا للقاء الإسماعيلي المقبل المقرر له يوم الخميس في الدوري، على ملعب جهاز الرياضة العسكري.