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شركة إدكون لتجارة التجزئة في جنوب أفريقيا تتوصل لاتفاق بشأن إعادة الهيكلة

جوهانسبرج - (د ب ا)
نشر فى : الأحد 20 يناير 2019 - 1:24 م | آخر تحديث : الأحد 20 يناير 2019 - 1:24 م

توصلت شركة إدكون هولدينجز المتعثرة لتجارة التجزئة في جنوب أفريقيا، لاتفاق غير ملزم مع مستثمرين بشأن إعادة هيكلتها وتجنب بيع بعض من أعمالها.

ونقلت صحيفة صنداي تايمز الجنوب أفريقية عن الرئيس التنفيذي للشركة جرانت باتيسون القول "تم الاتفاق على البنود الرئيسية والشركة تقوم بوضع فقرات مفصلة للاتفاق النهائي".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركة، التي تأسست منذ 89 عاما، يعمل بها 21 ألف موظف في أنحاء البلاد.

وتعاني الشركة، التي لديها أكثر من 1100 فرع في دول واقعة في جنوب القارة الأفريقية، من مشاكل مالية في ظل ضعف إنفاق المستهلكين وتباطؤ النمو الاقتصادي في جنوب أفريقيا.

وكانت ديون إدكون قد ارتفعت بنسبة 67% لتصل إلى 7 مليار راند (445 مليون دولار) في نهاية يونيو الماضي مقارنة بـ 2ر4 مليار راند في نفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى ضعف العملة المحلية أمام اليورو .


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