أمير الكويت: دعمنا ومساندتنا إلى مصر متواصل لتحقيق المزيد من الاستقرار والنمو

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، استمرار بلاده في مساندة ودعم مصر في كل ما تحتاجه، لتحقيق المزيد من الاستقرار والنمو.

جاء ذلك خلال استقبال أمير الكويت، لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، والوفد البرلماني المرافق له، صباح اليوم، بقصر بيان، بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وطلب أمير الكويت من رئيس مجلس النواب، نقل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه سيقوم بزيارة إلى مصر قريبا.

من جهته، نقل رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أمير الكويت، ووجه الدعوة له مجددا لزيارة مصر، وأن يلقي خلال الزيارة كلمة للشعب المصري من داخل مجلس النواب.

وثمن الدكتور عبدالعال دور الكويت الداعم لمصر اقتصاديا، وسياسيا، ودور أمير الكويت الإنساني، خاصة في ظل حصوله على لقب (قائد العمل الإنساني) من قبل منظمة الأمم المتحدة، معربا في الوقت نفسه عن تقدير دور الكويت المتوازن في المنطقة، وحرصها على تقديم الدعم للأشقاء، واستضافتها لمؤتمرات عديدة لدعم كل من سوريا، والعراق، فضلا عن استضافتها للمفاوضات اليمنية، وتقديمها للعديد من التسهيلات، وصولا إلى مفاوضات استكهولم الأخيرة.

وأشاد رئيس مجلس النواب بدور رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، وحرصه على التواصل مع الرأي العام في البلدين، مثمنا دوره في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية لدعم القضايا العربية، لافتا في الوقت نفسه إلى حرصه على اصطحاب وفد كبير من مجلس النواب خلال زيارته إلى الكويت، تقديرا للعلاقات المتميزة بين البلدين، ولاسيما التعاون البرلماني البناء بينهما.

وكان رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال قد وصل إلى الكويت، أمس السبت، علي رأس وفد برلماني في زيارة رسمية تستغرق خمسة أيام تلبية لدعوة من رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم؛ حيث تستهدف الزيارة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى توطيد التعاون البرلماني.