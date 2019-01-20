قال اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، اليوم الأحد، إنه جاري العمل للانتهاء من الأعمال البنية التحتية بشوارع بمدينة مرسى مطروح قبل الأسبوع الأول من شهر فبراير، حتي تتمكن الهيئة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية من انهاء أعمال الرصف قبل نهاية مارس القادم، مشددًا على الإهتمام بالشكل الجمالي للطريق وتوسعته، وتم ذلك بتضيق الجزيرة الوسطي والرصيف الجانبي، بالتنسق مع إدارة مرور مطروح.

وكلف المحافظ، بإعادة النظر في الدورانات الخاصة بالسيارات، والمحاور المرورية ومداخل ومخارج الطرق الجانبية؛ لتحقق سيولة مرورية، ومما لا يؤثر في حركة المشاة.

وجه الغرابلي، رئيس مجلس المدينة بمراجعة جميع تراخيص المباني وإزالة المخالفات والأدوار المخالفة، فضلاً عن إزالة الإشغالات والتعديات على شارع ورصيف علم الروم، قبل الانتهاء من أعمال البنية التحتية، ومراجعة أعمال الإنارة والتشجير للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للشارع كأحد المداخل الرئيسية لمحافظة.

جاء ذلك، خلال جولة المحافظ الميدانية، بشوارع مدينة مرسى مطروح؛ لمتابعة تنفيذ أعمال مد البنية التحتية من شبكات الغاز الطبيعي، وشنايش مياه الأمطار ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والتليفونات.

رافق المحافظ جولته، كلٍ من العميد أيمن عادل بالهيئة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، والعميد أحمد الإسكندراني رئيس مجلس مدينة مطروح، والعميد أحمد علي وكيل وزارة الإسكان بمطروح، ورؤساء ومديري الهيئات التنفيذية بالمحافظة.