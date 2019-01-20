التنسيق الحضاري: بدء حصر مبان الطوب الأحمر بالمحافظات لطلائها

قال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، إن الجهاز وضع ضوابطًا للتعامل مع العمران بالمدن المختلفة وطلائها بألوان متناسقة بمعرفة خبراء معماريين، تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وأضاف في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن المحافظات بدأت في حصر مباني الطوب الأحمر في كل حي، لتحديد الوضع القانوني لكل منهم والبدء في تنفيذ المبادرة، موضحًا أن البدء بعمارات الطوب الأحمر، كمرحلة أولى لأنها تؤثر على الصورة البصرية في المدن والمحاور الرئيسية.

وأوضح أن الجهاز سيجري دراسة لكل منطقة على حدة بواسطة الخبراء ثم تسليمها للأحياء لتطبيقها وإلزام كل من يشيد مبنى جديدًا بتناسق الألوان في المنطقة، معتبرًا أن الفراغ الخارجي لا يجب أن يخضع للرؤية الشخصية لأحد ولكن يجب أن يتماشى مع تناسق الألوان في المنطقة، وأن يتم الالتزام بها كضوابط ارتفاعات المباني.

وذكر أن الجهاز سيعمل على تنسيق الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير، لتتناسب مع قيمته من حيث لون العمارات والمسطحات الخضراء والعلامات المرورية، لتظهر بشكل حضاري يليق بقيمة المتحف، مؤكدًا أن المبان التاريخية ستكون على لونها الأساسي نظرًا لقيمتها التاريخية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن قبل أيام، عن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التعامل مع واجهات المباني التي لم يتم طلاؤها، موجهًا المحافظين بالبدء في تنفيذ التكليف.