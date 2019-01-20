الداخلية توجه قوافل طبية وخدمية بالإسماعيلية وقنا

تفقدت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بالمرور على أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية، للإطلاع على الإجراءات المتبعة لإستقبال المواطنين وتلقي شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التي تقدم للمواطنين، ولاسيما كبار السن وذوي الإعاقة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر وبشكل متحضر، ومدى مطابقة أماكن الإحتجاز بمراكز وأقسام الشرطة والسجون المركزية للمواصفات والإشتراطات الفنية والصحية والهندسية، وتوفير التهوية المناسبة وحسن معاملة المحتجزين والعمل على مداركة السلبيات، وإزالة المعوقات التي تظهر خلال المرور مع العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان بين رجال الشرطة بتلك المواقع، خلال الفترة من 12 يناير وحتى 14.

كما تم التنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لتوجيه قافلة طبية تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، وتم توقيع الكشف الطبي على 141 حالة من "رجال الشرطة، المحتجزين، نزلاء السجون" بنطاق المديرية، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وإستمرارا لمبادرة "كلنا واحد" وجه قطاع الخدمات الطبية قافلة علاجية إلى مديرية أمن قنا، ضمت كافة التخصصات الطبية مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على أهالي قرية نجح السويس بدائرة مركز شرطة قفط، وتم توقيع الكشف الطبى على 940 من المواطنين، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

ووجه قطاع السجون قافلة طبية إلى منطقة سجون وادى النطرون تضم مختلف التخصصات، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة لهم.

وأسفرت جهود القوافل عن توقيع الكشف الطبي على عدد من النزلاء، وصرف الأدوية اللازمة لهم.