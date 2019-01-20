الإغلاق الحكومي في أمريكا يهدد بتوقف المزيد من مواقع الإنترنت الحكومية

بعد أن دخل الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الاتحادية الأمريكية بسبب الخلاف بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والكونجرس بشأن موازنة العام المالي الجديد، أسبوعه الرابع، ارتفع عدد مواقع الإنترنت الحكومية الأمريكية التي توقفت عن العمل.

وأشارت شركة "نت كرافت" البريطانية المعنية بأمن الإنترنت قبل أسبوع إلى أنها اكتشفت أن أكثر من 80 موقع إنترنت حكومي أمريكي تعمل حاليا بشهادات أمن منتهية وهو ما يمكن أن يهدد معلومات وبيانات مستخدمي هذه المواقع.

وبعد أسبوع رفعت الشركة عدد المواقع الحكومية الأمريكية التي تعمل بشهادات أمن ضد القرصنة والفيروسات منتهية إلى أكثر من 130 موقعا.

ومن بين المواقع التي تضررت من تداعيات أزمة الإغلاق الحكومي موقع وزارة العدل وموقع وكالة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا"، أما أحدث المواقع المنضمة إلى القائمة فمنها موقع البيت الأبيض وإدارة الطيران الاتحادي والأرشيف الوطني ووزارة الزراعة.

وحذرت الشركة البريطانية من أن بعض هذه المواقع تقدم خدماتها مقابل أجر وهو ما يعرض البيانات المالية الخاصة بالمستخدمين للخطر.

ونقل موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن "بول موتون" خبير أمن المعلومات في شركة "نت كرافت" القول إنه مع استمرار الإغلاق الحكومي سيزداد عدد المواقع التي انتهت شهادات أمنها دون أن يتم تجديدها بسبب عدم وجود الموظفين الذين يقومون عادة بتجديدها، مضيفا أن هذه الشهادات تنتهي في تواريخ مختلفة على مدار العام، في حين أن الموظفين يمكن أن يكونوا بعيدا عن وظائفهم بسبب الإغلاق الحكومي.

وقال الموقع إن تقرير "نت كرافت" يؤكد التأثيرات الخطيرة للإغلاق الحكومي المستمر على الأمن المعلوماتي الأمريكي.

يذكر أن شهادات الأمن تعتبر من الأدوات الحيوية لضمان التشغيل الآمن لموقع الإنترنت، حيث تتيح هذه الشهادات للموقع تشغيل الأدوات التي تقوم بتشفير المعلومات التي يرسلها أو يستقبلها الموقع من المستخدمين.

وفي حال انتهاء فترة صلاحية هذه الشهادات تتوقف هذه الأدوات عن العمل.