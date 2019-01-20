مؤتمر لبحث تحديات الاستثمار وبرامج التمويل بمحافظة سوهاج

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الذي نظمته جمعية المستثمرين بمقر المنطقة الصناعية بحي الكوثر، بالتنسيق مع غرفة الصناعات الهندسية، ومكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، وعدد من مسئولي البنوك، وذلك لبحث التحديات التي تواجه الاستثمار بمحافظة سوهاج، وعرض برامج التمويل والدعم المالي للمنشآت الصناعية بسوهاج، وإيجاد حلول مناسبة لمشاكل المستثمرين.

حضر المؤتمر المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، والمهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية المستثمرين بحي الكوثر، وعدد من المستثمرين وممثلي البنوك بالقاهرة وسوهاج.

وأكد الأنصاري على دعم المحافظة التام للاستثمار والاستعداد لمناقشة أية مشاكل تخص المستثمرين، والعمل على حلها وخلق المناخ الجاذب للمزيد من المستثمرين ، مشيرا إلى أن الصناعة هي قاطرة التنمية، وأن سوهاج سوف تشهد خلال الفترة القادمة تحولا حقيقيا، من خلال تشجيع الاستثمار ودفع عجلة التنمية، والاستغلال الأمثل لجميع المناطق الصناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن أحد المكونات الكبيرة في برنامج التنمية المحلية لمحافظات الصعيد، هو الاهتمام بتنمية المناطق الصناعية والعمل على تحويلها للعمل بنظام التكتلات الاقتصادية، والانتهاء من توصيل جميع المرافق وأعمال الرصف بها.

ومن جانبه أكد محمد المهندس رئيس غرف الصناعات الهندسية على أهمية تعميق التصنيع المحلي وإحلال المكون المحلي بدلا من المكون الأجنبي، لتشغيل الطاقة الإنتاجية، وتوفير فرص العمل للشباب، وأضاف أن اتحاد الصناعات يرحب بالتفاعل مع المستثمرين من خلال التكامل الصناعي، وبحث تطوير المنشآت الصناعية، ومواجهة التحديات.

وقام المهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية المستثمرين بسوهاج بعرض بعض المطالب الخاصة بالمستثمرين بالمحافظة، والتي من أهمها إيجاد حلول مناسبة للتمويل، ومشاكل المنشآت المتعثرة ووضع خريطة للاستثمار بالمحافظة، والاهتمام بالتعليم الفني، وربط الاحتياجات الفعلية لسوق العمل بالتعليم، وإحياء الصناعات الهندسية والعمل على تسويقها.