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«الكهرباء»: سرقة التيار منتشرة جدا في العشوائيات


نشر فى : الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 10:45 م | آخر تحديث : الثلاثاء 20 فبراير 2018 - 10:45 م

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، إن سرقة التيار الكهربائي منتشرة جدًا في العشوائيات، لافتًا إلى نص قانون الكهرباء الجديد على معاقبة السارق بالحبس والغرامة التي تصل إلى عشرة آلاف جنيه

 

وأضاف «حمزة»، خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، أن هناك ترشيد في استهلاك الكهرباء من المواطن، معقبًا: «توجد حملات توعية كثيرة تهدف إلى نشر فكرة الترشيد، إضافة إلى أن زيادة أسعار الفواتير كان سببًا في دعم الفكرة وتنفيذها».

 

وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على توصيل عدادت «كودية» في العشوائيات تحملرقمًا دون اسم الشخص، على أن يتم تحصيل استهلاكه، لأنه لم يكن هناك توصيل للعدادات في تلك المناطق من قبل، لافتًا إلى عدم توصيل العداد باسم الشخص نفسه لمخالفة ترخيصه البنائي.

 

وتابع أنه سيتم الانتهاء من إضافة 25 ميجا وات لشبكة الكهرباء منذ عام 2014 حتى نهاية 2018، إضافة إلى وجود تعاقدات لزيادة تبادل الطاقة مع الأردن والسعودية، مستطردًا: «مصر بها طاقات متجددة كثيرة مثل الرياح والشمس».


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