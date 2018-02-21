«جوتيريس»: الأمم المتحدة ملتزمة بدعم حل الدولتين

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، إنه لابد من حل سياسي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي الذي استمر لفترة طولة جدًا، مؤكدًا التزام الأمم المتحدة بدعم جهود الأطراف للوصول إلى حل الدوتين.

وأضاف «جوتيريس»، في كلمة خلال جلسة بمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، مساء الثلاثاء، إنه لابد من التوصل إلى حل يسفر عن دولتين ديمقراطيتين يعيشان جنبًا إلى جنب بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، بالإضافة إلى معالجة كافة مسائل الوضع النهائي على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات المتبادلة.

وأوضح أنه ما من خطة بديلة لحل القضية، وأنه يجب مواجهة الواقع الحزين فبعد عقود من الدعم، بات توافق الأراء العالمي لحل الدولتين في طور التدهور، مضيفًا أن العراقيل على الأرض قد تؤدي إلى إنشاء واقع دولة واحدة لا يمكن العدول عنه.

وتابع: «من المستحيل أن أقوم بالنظر في واقع الدولة الوحدة هذا».

وأشار إلى عيش الفلسطينيين في غزة في ظروف مأساوية، وإلى أن تمويل منظمة «الأونروا»، مصدر قلق دولي، مطالبًا المجتمع الدولي بزيادة دعمه، داعيًا إلى تحرك دولي أكثر فعالية لأن الوقت الآن هام أكثر من أي وقت مضى.