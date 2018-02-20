المدرب العام: النصر يعاني من الناحية المالية والإصابات

قال عبد العاطي سيد المدرب العام لنادي النصر، إن فريقه مر بظروف صعبة طوال الفترة الماضية، بسبب غياب أكثر من لاعب بسبب إصابات قوية، بالإضافة إلى إيقاف لاعبين في مباراة الأهلي التي أقيمت أمس، وخسرها بخمسة أهداف دون رد.

وأضاف في تصريحات إذاعية: "نحاول الدفع بلاعبين شباب وصغار السن، وهذه استراتيجية النادي في السنوات الماضية، من أجل تسويقهم، وبيعهم، وتصعيد لاعبين أخرين".

واستطرد قائلا: "كان من الصعب صعود نادي النصر في ظل الإمكانات المحدودة، وهناك أندية في دوري الدرجة الثانية كانت تمتلك إمكانات أعلى بكثير من إمكانات النادي ولكننا حققنا إنجاز كبير بالعودة للدوري الممتاز".

وعاد ليقول: "النادي قام ببيع إسلام عيسى لنادي المصري البورسعيدي مقابل 10 ملايين جنيه، وهذه الأموال مع الإدارة حاليا، تعاقد مع محمد رفاعي ويا مجانا".

وأتم: "كسبنا اللاعب الشاب عمار حمدي، والذي انضم مؤخرا إلى المنتخب الأوليمبي، وأشركنا بالأمس 4 لاعبين شباب، وأعترف أن لدينا قصور في النواحي المالية داخل النادي".