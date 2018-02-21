«روسيا اليوم»: المجموعة الأولى من القوات الشعبية السورية دخلت مدينة عفرين

ذكرت قناة «روسيا اليوم» أن المجموعة الأولى من القوات الشعبية السورية دخلت مدينة عفرين وانتشرت في منطقة جندريس.

وأضافت القناة، اليوم، أن مجموعة ثانية من القوات لم تتمكن من الدخول بسبب القصف التركي، مشيرة إلى أنها تنتظر الوقت المناسب للدخول إلى المدينة، موضحة، أن المجموعة الثانية تضم عشرات الحافلات وتقف على طريق حلب الزهراء.

يأتي دخول القوات الشعبية بعد اتفاق توصلت إليه الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" الكردية الأحد الماضي، على دخول القوات الحكومية إلى عفرين لحمايتها والدفاع عنها، حسب مسؤول كردي.

وكان يأتي ذلك في الوقت الذي كان مصدر دبلوماسي روسي رفيع المستوى قد قال إن وحدات من الجيش السوري دخلت مدينة عفرين قبل أسبوع.