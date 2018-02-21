«أبو الغيط» يستقبل مبعوث سيلفا كير: نحرص على تطوير العلاقات مع جنوب السودان

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، وزير شئون الرئاسة بجمهورية جنوب السودان والمبعوث الخاص للرئيس سلفا كير، مايك أياي دينج، والذي يقوم حاليًا بزيارة إلى القاهرة.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد استعراض آخر التطورات في جنوب السودان ارتباطا بالجهود المبذولة لتنفيذ اتفاقية وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين والنفاذ الإنساني التي توصلت إليها الأطراف الجنوب سودانية في أديس أبابا في شهر ديسمبر الماضي، حيث أكد الأمين العام لمبعوث الرئيس كير الحرص الكامل للجامعة العربية على دعم أي جهد إقليمي ودولي يهدف إلى تشجيع الحوار والوفاق الوطني بين الأطراف المعنية ويعيد الأمن والاستقرار إلى البلاد.

وأوضح المتحدث الرسمي أن المبعوث الخاص عبر بدوره عن اعتزاز جمهورية جنوب السودان بعلاقاتها مع الدول العربية واهتمامها بتطوير أوجه التعاون التي تربطها بالعالم العربي إلى أبعد الحدود الممكنة على الأصعدة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والتجارية، وقام في هذا السياق بتسليم الأمين العام رسالة خطية من الرئيس سلفا كير تعبر عن تطلع الحكومة في جوبا إلى تعزيز علاقاتها مع الدول العربية تحت مظلة الجامعة والارتقاء بمستوى آليات التعاون المؤسسية معها.

وأكد «أبو الغيط» -من ناحيته- على حرص الجامعة على تطوير أوجه تعاونها مع جنوب السودان انطلاقا من الروابط التاريخية والثقافية المتميزة التي تجمع بين شعبها والعالم العربي، مشيراً إلى ترحيب الجامعة ببحث سبل توسيع علاقتها مع جنوب السودان في مختلف المجالات، ودعما لكل ما من شأنه أن يعزز العلاقات العربية الجنوب سودانية ويحافظ على المصالح المشتركة للجانبين على الصعيد الثنائي، وأيضاً إزاء القضايا السياسية ذات الأولوية في المحافل الدولية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن «أبو الغيط» عبر للمبعوث الخاص في ختام المقابلة عن تطلعه للترحيب بالرئيس سلفا كير في مقر الجامعة في سياق أي زيارة مقبلة يقوم بها للقاهرة، وبما يعطي دفعة قوية للجهود المبذولة لتعزيز العلاقات بين الجانبين، وهو الأمر الذي ثمنه المبعوث الخاص كثيراً ونقل من ناحيته دعوة الرئيس كير للأمين العام لزيارة جنوب السودان والتشرف باستقباله في جوبا في أي توقيت يتناسب مع جدول ارتباطات الأمين العام.