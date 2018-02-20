شهدت موانئ البحر الأحمر -على مدار يومين- وصول وسفر 1289 راكبا وتداول 443 شاحنة، حيث شهد ميناء نويبع وصول وسفر 432 راكبا وتداول 81 شاحنة، كما شهد ميناء سفاجا وصول وسفر 857 راكبا وتداول 362 شاحنة.

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء نويبع يستعد، اليوم، لاستقبال السفينتين «ايلة» و«سينا» وعلى متنهم 183 راكبا و11 برادا و6 تريلات.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة «سينا» وعلى متنها 149 راكبا و12 برادا و10 تريلات، وغادرت السفينتين «ايلة» و«سينا» وعلى متنهم 100 راكب و18 برادا و24 تريلا و1 سيارة.

وأضاف المتحدث أن ميناء سفاجا يستعد، اليوم، لاستقبال السفينتين «مسرة» و«النوي اكسبريس» وعلى متنهم 358 راكبا و64 شاحنة بضائع و13 شاحنة عفش ركاب و12 سيارة، كما تغادر السفينة «بوسيدون اكسبريس» وعلى متنها 115 راكبا و100 شاحنة و7 سيارات.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين «الحرية 2» و«بوسيدون اكسبريس» وعلى متنهم 92 راكبا و103 شاحنات و4 سيارات، وغادرت السفينتين «مسرة» و«النوي اكسبريس» وعلى متنهم 292 راكبا و82 شاحنة بضائع و15 سيارة.