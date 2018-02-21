قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزارء، إن هناك تسهيلات ودعم للشركات العاملة في مشروعات توصيل الغاز للمنازل لتحقيق الإنجاز.

وأضاف «سلطان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الطريق إلى الاتحادية»، المذاع عبر فضائية «ON LIVE»، مساء اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون 219 لسنة 1980، حتى يسمح لشركات قطاع الأعمال بالعمل إلى جانب الشركات العاملة تحت مظلة الهيئة المصرية العامة للبترول المنفذة لشمروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وعن التعاون «المصري-الكوري» لإنشاء كلية تكنولوجية بمحافظة بني سويف بمنحة قدرها 5 مليارات و830 ألف دولار، أوضح أن: «ذلك يأتي في إطار اهتمام الحكومة بمناطق الصعيد، لأنه لم يكن هناك تركيزًا كافيًا عليها خلال الفترات الماضية، وتمت الموافقة على الخطابات المتبادلة بين كوريا ومصر وهي بداية الخطوات العملية لإنشاء الكلية».

وتابع أن الصعيد يحتاج إلى تواجد صناعات ووسائل ومجالات علمية جديدة، لافتًا إلى أن الهدف من إنشائها هو تزويد سوق العمل المصري بقوى أكاديمية ماهرة تساهم في تنمية الصناعة بالصعيد.